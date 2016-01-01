4 نجوم من المغرب على ردار الأهلي والزمالك في الميركاتو المقبل



الأهلي والزمالك الأهلي والزمالك

حقق العديد من لاعبي المغرب وشمال أفريقيا بشكل عام نجاحا كبيرا في الدوري المصري، خاصة في السنوات القليلة الماضية وهو ما دفع كبار الأندية المصرية في البحث عن نجوم للتعاقد معهم.



وانتشرت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية، تؤكد رغبة الأهلي الزمالك في إبرام عدد من الصفقات من المغرب والتي نعرضها فيما يلي:



أشرف داري مدافع فريق الوداد البيضاوي

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وأكدت تقارير مغربية وجود مفاوضات بين نادي الزمالك وبين مدافع نادي الوداد المغربي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.جدير بالذكر أن اللاعب يخوض رحله علاجية بعد العملية الجراحية التي تعرض لها من أجل العودة للملاعب مرة أخرى.كريم بركاوي مهاجم حسنية أغاديرووفقًا لصحيفة "المنتخب" المغربية، فإن إدارة الزمالك ترغب في التعاقد مع كريم بركاوي هداف فريق حسنية أغادير خلال الموسم الحالي سواء في بطولتي الدوري المغربي أو الكونفدرالية الأفريقية.وأضافت الصحيفة المغربية، أن إدارة الزمالك تنتظر بيع حميد أحداد في ظل وجود رغبة من جانب مسئولي الرجاء لضم اللاعب المعار إلى صفوف الفريق البيضاوي خلال الموسم الجاري.محمد الناهيري الوداد المغربيوأشارت صحيفة "هسبورت" المغربية، إلى أن ناديا الأهلي والزمالك يبحثان إمكانية التعاقد مع اللاعب محمد الناهيري،لافتة إلى أن مدرب صن داونز بيتسو موسيماني، يرغب في التعاقد مع اللاعب أيضا والذي يعرف جيدًا مستوى اللاعب، بعد مواجهة الوداد أكثر من مرة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.وبذلك ينافس صن داونز الأهلي والزمالك ، بعدما أظهروا الرغبة المشتركة في ضم محمد الناهيري، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي مع الوداد بنهاية الموسم الحالي.وليد الكارتيكشفت تقارير صحفية مغربية، نية الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن التعاقد مع وليد الكارتي، لاعب الوداد البيضاوي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.ووفقا لصحيفة المنتخب المغربية، فإن كارتيرون يصر على التعاقد مع وليد الكارتي، حتى وإن اضطر للتنازل عن حميد احدا، لاعب الرجاء المغربي والمعار من الزمالك، بالإضافة إلى محمد اوناجم، ولك في سبيل التعاقد مع الكرتي.