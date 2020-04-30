جامعة طنطا تدعو لاجتماع طارئ لتحديد إجراء الامتحانات أون لاين أو إلغائها

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قال الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، إن الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة عقد اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس لمناقشة قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن مصير الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020، فى إطار تطورات الوضع العالمى لانتشار فيروس كورونا المستجد.







وأكد "مبارك" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن رئيس الجامعة دعا لاجتماع عاجل لمجلس الجامعة لمناقشة آليات تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات إما بإلغاء الامتحانات التحريرية واستبدالها بالأبحاث، أو إجراء الامتحانات للطلاب اونلاين.

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كان المجلس الأعلى للجامعات قد حسم فى جلسته أمس السبت، مصير الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020، فى إطار تطورات الوضع العالمى لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ المجلس جلسته باستعراض قرارات رئيس مجلس الوزراء، أرقام 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أى تجمعات كبيرة للمواطنين ،و717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة فى جميع المدارس والمعاهد والجامعات و768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والقرار رقم 852 لسنه 2020.وقرر المجلس استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020، لكل الفرق الدراسية. وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات او النقاط المعتمدة، تحتسب الفترة التى استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التى استوفاها الطلاب.وبالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع الكليات، تقرر إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التى كان من المزمع عقدها فى الفصل الدراسى الثانى وتستبعد الدرجات التى كانت مقررة لها من المجموع الكلى للدرجات فى كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويستبدل بتلك الإمتحانات - بناء على قرار من مجلس الجامعة - أحد البديلين الآتيين:"إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثى – بحث مرجعي) فى المقررات التى كانت تدرس فى هذا الفصل ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل، وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسى على حدة، مع التأكيد على التزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة، وعدم قبول أى رسائل مقدمة منهم، إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا، أو أنها تعد مجرد نقلاً لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية.أما البديل الثانى فهو عقد اختبارات إلكترونية للمقررات التى كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب، ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التى تمكنها من إجراء الاختبارات إلكترونيا لجميع الطلاب، وذلك شريطة التأكد من توافر وسيلة تواصل إلكترونية لدى الطلاب.