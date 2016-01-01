ترامب يهدد الصين في حال ثبت تعمدها نشر فيروس كورونا

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ترامب

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض- تهديدا إلى الصين في حال كانت مسئولة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب إنه سيكون هناك تبعات في حال تبين أن الصين هي من بادرت بجائحة فيروس كورونا بشكل متعمد.

وأضاف ترامب أن الصين هي الدولة الأعلى في وفيات كورونا، موضحا أنها أكبر بكثير من نظيرتها في الولايات المتحدة.

وشدد ترامب على أن الصين عليها تبرير عدم نشر الأرقام الحقيقية لضحايا فيروس كورونا.

إلى ذلك، ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 690.714، بعد تسجيل نحو 29 ألف حالة جديدة.

المصدر: elbalad

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