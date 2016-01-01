نشرت وسائل الإعلام الروسية اليوم السبت نبأ غير سار عن توصل مجموعة من الباحثين الأمريكيين إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19يمكن أن يكون أكثر بعشرات المرات من الإحصاءات الرسمية.
وأجرى العلماء الأمريكيون في مقاطعة سانتا كلارا بشمال كاليفورنيا، التي كانت واحدة من أوائل المناطق التي شهدت انتشار العدوى في الولايات المتحدة، أجروا 3.3 ألف اختبار على متطوعين من بين السكان المحليين، لمعرفة وجود أجسام مضادة لفيروس كورونا لديهم، من أجل تقدير عدد الأشخاص الذين يمكن أن يصابوا به من قبل وفق وكالة "نوفوستي" الروسية.
وفقًا للقائمين على هذه الاختبارات، تبين أن لدى ما بين 2.5% و 4.2% من سكان المنطقة أجسام مضادة للفيروس التاجي، مما يشير إلى أنه يمكنهم حمل فيروس كورونا.
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التعليقات على مفاجأة غير سارة.. باحثون أمريكيون يكشفون حقيقة كورونا
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