بالأدلة.. تعذيب وطرد العمال الأجانب في قطر.. فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › بالأدلة.. تعذيب وطرد العمال الأجانب في قطر.. فيديو

صورة الخبر: العمال الأجانب في قطر
العمال الأجانب في قطر

أعدت مؤسسة ماعت جروب تقريرًا بالفيديو يكشف عن تعامل النظام القطري وانتهاكاته ضد العمالة الأجنبية لديه، والتي كان آخرها اقتحام أماكنهم وطرد وسجن الكثير منهم، بحجة أنهم يجرون عليهم فحوصات طبية، إلا أنه تم اقتياد البعض منهم في أماكن مجهولة، وهو ما كشفته تقارير دولية، مُنتقدة تعامل النظام القطري مع هؤلاء العمال الأجانب.



وكشف الفيديو عن لقطات مسربة من داخل أماكن العمالة الأجنبية في الدوحة، والتي توضح مدى التعامل السيئ معهم، والانتهاكات المستمرة ضدهم، وبين الفيديو مدى التعسف والجرائم التي تمارس مع العمالة الأجنبية هناك.



ولفت التقرير إلى أن السلطات القطرية أصبحت تهدد حياة ملايين الأسر الفقيرة في الدول الآسيوية بسبب طرد العمال لبلادهم وسط تفشي كورونا قبل أن يتم فحصهم طبيًا وعلاجهم، حيث يمثل العمال الأجانب 90% من سكان قطر فيبلغ عددهم 2.7 مليون نسمة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بالأدلة.. تعذيب وطرد العمال الأجانب في قطر.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21371

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager