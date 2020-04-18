وزير التعليم العالي يحذر الطلاب من نقل أو اقتباس الأبحاث.. ويؤكد: سنطبق القانون

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا يمكن الاتفاق على نوع البحث أو المشروع المقرر على الكليات كبديل للامتحانات والذي اقره المجلس الأعلى للجامعات اليوم، لاختلاف الأنظمة والبرامج الدراسية في كل كلية لذا تم منح الجامعات مطلق الحرية لتحديد نوع البحث الرسائل البحثية هي بديل للامتحانات الشفوية والتحريرية.
وأضاف "عبدالغفار" خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن كل جامعة تقوم بوضع الضوابط لتقييم تلك الرسائل مع التأكيد أن هذا البحث النقابي ستتم مراجعته من أعضاء هيئة التدريس وتلتزم الجامعات بتقييم دقيق حتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع الاقتباس.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك نظامًا إلكترونيًا ناجحًا قادرًا على قياس نسبة الاقتباس لكل الرسائل البحثية لذا فنحن مدربين لهذا النوع من التقييم على مستوى الجامعات والكليات بشكل كبير لذا اتمنى ان يكون اعداد الطلاب للرسائل البحثية تكون من مجهود الطالب ونؤكد أننا سنتعامل بمنتهى الحزم مع أي نوع من أنواع الاقتباس أو النقل سواء لجموع الكلاب أو من سيساعدهم علي ذلك وينطبق القانون في هذا المجال بشكل جيد .
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