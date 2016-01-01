

الكشف عن تقنية جديدة تسمح للسائقين تشغيل الشاحنات عن بعد الكشف عن تقنية جديدة تسمح للسائقين تشغيل الشاحنات عن بعد

كشفت شركة Voysys السويدية الرائدة عن تقنية مبتكرة وجديدة تسمح بالتحكم بالشاحنات من خلال جهاز تحكم عن بعد.



التحكم بالشاحنة أو السيارة سيكون عن بعد، كل ما سيقوم به الشخص ارتداء ما يشبه الخوذة والتي تحتوي على شاشات تعرض فيديو مباشر أو نظارة VR، مع وحدات تحكم عن بُعد.



أهم ما يميز التقنية إعطاء مجال رؤية 180 درجة مما يتيح للسائق قيادة الشاحنة من منزله، وستعمل التقنية على مكافحة إرهاق السائق من خلال إتاحة تشغيله لسيارته بسهولة أكبر، مع تحسين السلامة على الطرق وإبعاد السائقين من مواقع العمل الخطرة.

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تمكنت الشركة من تطوير هذه التقنية بفضل تقنيات شبكات الجيل الخامس والجيل الرابع / LTE والتي توفر الاتصال المباشر دون أي تأخير.