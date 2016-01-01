

ننشر تفاصيل اتهام بيل جيتس بتصنيع فيروس كورونا للسيطرة على العالم ننشر تفاصيل اتهام بيل جيتس بتصنيع فيروس كورونا للسيطرة على العالم

كشف تحليل نيويورك تايمز عن أن موقف بيل جيتس من كيفية مكافحة فيروس كورونا المستجد، جعله هدفاً هائلاً لمنظري المؤامرة عبر الإنترنت.







أفادت "ذي تايمز" أن شركة Zignal Labs للتحليل الإعلامي وجدت أن المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي زورًا أن مؤسس شركة Microsoft صمم الفيروس الذي انفجر منذ بداية هذا العام.

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في المجمل، وجدت Zignal Labs أن نظريات المؤامرة التي تنطوي على جيتس والفيروس قد تم ذكرها 1.2 مليون مرة على وسائل التواصل الاجتماعي والبث التلفزيوني، حسبما ذكرت الصحيفة.وقالت الصحيفة إن تحليلها وجد أكثر من 16000 منشور على فيسبوك حول جيتس والفيروس الذي حصل على 900000 إعجاب وتعليق، مضيفة أن أكثر 10 مقاطع فيديو شعبية على YouTube في مارس وأبريل نشر معلومات خاطئة عن جيتس اجتذبت 5 ملايين مشاهدة.وقالت الصحيفة إنها تتبعت النظريات إلى تغريدة في أواخر يناير من قبل شخصية على YouTube مرتبطة بشركة QAnon تدعي أن جيتس كان يعرف عن الوباء مسبقًا، مستشهدة براءة اختراع لقاح قدمتها مجموعة بريطانية تسمى معهد بيربرايت والتي تلقت تمويلًا من مؤسسة جيتس.تابعت الصحيفة أن اللقاح لم يكن مرتبطاً بالفيروس الجديد، بل بانفولنزا الطيور، وفي أواخر شهر يناير كشف موقع التحقق من الحقائق Full Fact الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي قدمها معهد Pirbright لبراءة اختراع تتعلق بالفيروس الجديد في عام 2015.وفقًا لصحيفة التايمز، يبدو أن الزيادة في نظريات المؤامرة التي تلقي باللوم على جيتس ترتبط مع شخصيات يمينية بارزة، فقد اقترح روجر ستون، مستشار ترامبالسابق للحملة والذي حكم عليه في وقت سابق من هذا العام بالسجن 40 شهرًا، في برنامج إذاعي هذا الأسبوع أن "ما إذا كان بيل جيتس لعب دورًا في ظهور هذا الفيروس وانتشاره مفتوح للنقاش الجاد.تعهدت مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية، وهي مؤسسة جيتس الخيرية، بمبلغ 250 مليون دولار لمكافحة جائحة فيروسات كورونا، بما في ذلك تطوير وتصنيع لقاح.ظهر جيتس على شاشة التلفزيون وكتب مقالات افتتاحية يعبر عن آرائه حول كيفية محاربة الفيروس، وانتقد مؤخرًا الرئيس دونالد ترامب لسحبه التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية.ليس جيتس هو المحور الوحيد لنظريات المؤامرة حول الفيروس، في بريطانيا، تم استهداف أكثر من 50 برجًا للهواتف بسبب هجمات الحرق العمد المرتبطة بنظرية مؤامرة شعبية حول فيروسات التاجية وتقنية 5G.فضحت Full Fact أيضًا منشورًا مشهورًا على Facebook تم تداوله في منتصف مارس بزعم أن كورونا كان خيالًا يهدف إلى إخفاء الضرر المادي الذي يحدث بواسطة 5G وأن جيتس أنشأ الفيروس للسيطرة على العالم وإنشاء لقاح.