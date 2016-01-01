بدأت مؤسسة "رابي" الكولومبية الناشئة لخدمة توصيل الطعام بتجربة التوصيل من خلال روبوتات كوسيلة آمنة لتسليم الطعام للناس المضطرين للبقاء في بيوتهم بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبدأت هذه التجربة الأسبوع الماضي في ميديلين ثاني أكبر مدن كولومبيا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
ويمكن لهذه الروبوتات التي تتخذ شكل صندوق أن تتحرك على أربع عجلات لنقل طلبيات المطاعم المدفوعة رقميا.
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التعليقات على في زمن الإغلاق.. شركة تستعين بروبوتات لتوصل طلبات المطاعم
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