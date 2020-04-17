تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

سجل سعر الدولار اليوم السبت 18 أبريل 2020، في التعاملات الرسمية للبنوك، ما بين 15.68 إلى 15.71 جنيهًا للشراء، و15.78 إلى 15.81 جنيهًا للبيع، حيث سجل في البنك الأهلي المصري، 15.68 جنيهًا للشراء و15.78 جنيهًا للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك القاهرة، 15.70 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 15.80 جنيهًا، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 15.70 جنيهًا للشراء، 15.80 جنيهًا للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر 15.70 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 15.80 جنيهًا، وسجل في البنك العربي الإفريقي سعر 15.70 جنيهًا للشراء، و15.80 جنيهًا للبيع.
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