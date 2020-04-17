

شعبة الخضروات والفاكهة: استقرار الأسعار بسوق العبور وانخفاض الفاصوليا شعبة الخضروات والفاكهة: استقرار الأسعار بسوق العبور وانخفاض الفاصوليا

شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 18-4 - 2020، استقرارا حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.



وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين1.5-3.5جنيهات ، بينما أسعار البطاطس تتراوح بين 1.5 - 2.5 جنيهات ، وانخفضت اسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4-7 مقابل 5-9 و سعر كيلو البصل ليتراوح بين 3-8.5، فيما سجل الباذنجان البلدى 3 و.5-5 جنيها ، والباذنجان الرومى سعر الكيلو بين 3 و5-5 جنيهات ، فيما سجلت الكوسة 3و5-5 ، واستقر سعر الخيار ليتراوح بين 3-6، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، و سعر الثوم ليتراوح بين 4-7 جنيها، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 – 6 جنيها ، و البسلة لتتراوح بين 4-6.



وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .



الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.



