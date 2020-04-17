

لا تدفع أكثر من 40 جنيهاً.. "حماية المنافسة" ينشر الأسعار الرسمية لـ الكحول الإيثيلي لا تدفع أكثر من 40 جنيهاً.. "حماية المنافسة" ينشر الأسعار الرسمية لـ الكحول الإيثيلي

نشرت الصفحات الرسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، انفوجرافيك يوضح الأسعار الرسمية للكحول المطهر وبعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا (COVID-19) المستجد، وهى الأسعار التي تم تحديدها وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020.





وإعمالًا للمادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.



وتلتزم كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار تلك المنتجات في أماكن ظاهرة للمشترين. مع العلم أن هذه الأسعار

تُطبق بكل منافذ البيع بكافة أشكالها.وفي حالة وقوع أية مخالفة، يمكن التواصل عبر عدة طرق هي:1- إبلاغ الشرطة المصرية في حال وجود أي مخالفات.2- التواصل مع جهاز حماية المنافسة من خلال نقاط الاتصال التالية:- الاتصال بالرقم الموضح للجهاز 0235351900- إرسال الشكوى بالبريد الالكتروني لجهاز حماية المنافسة info@eca.org.eg- إرسال الشكوى بالفاكس 0235370436- أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز حماية المنافسة على موقع الفيسبوك https://www.facebook.com/EgyptianCompetitionAuthorityECA3- أو التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن ١٩٥٨٨.ويهيب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجميع الأطراف المعنية بالقرار، الالتزام بالأسعار المحددة في القرار لتجنب المسائلة الجنائية والعقوبات المنصوص عليها في القانون.ويناشد جهاز حماية المنافسة جميع العاملين في الأسواق المعنية بجميع مراحل إنتاج المنتجات المذكورة في القرار بالإبلاغ الفوري في حالة رفض التعامل من قبل أي شخص يتمتع بوضع مسيطر في الأسواق المعنية أو أسواق مدخلات الإنتاج الأساسية.ويعد مثل تلك الأفعال مخالفة صريحة لنص المادة (٨) فقرة (أ) (ب) (ج) و(و) من قانون حماية المنافسة.



