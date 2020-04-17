

توقف سوق الصاغة من السبت للإثنين.. وثبات أسعار الذهب توقف سوق الصاغة من السبت للإثنين.. وثبات أسعار الذهب

يتوقف سوق الصاغة عن العمل خلال الفترة من اليوم السبت 18 أبريل وحتى 20 أبريل، على أن يعاود العمل بدءا من الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الحكومية بإغلاق المحال ومنها محال بيع الذهب "التجزئة" للحد من انتشار فيروس كورونا.



وتشهد أسعار الذهب استقرار عند سعر يتراوح بين 734 إلى 737 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر، وذلك في ظل تذبذب واضح في سعر الذهب عالميا، حيث هبطت أوقية الذهب إلى 1686 دولار للأوقية في ختام تعاملات الجمعة.





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أسعار الذهب في مصر..عيار 18 سجل 631 جنيها للجرام.عيار 21 سجل 737 جنيها للجرام.عيار 24 سجل 841 جنيها للجرام.الجنيه الذهب 5869 جنيها.أوقية الذهب 1686 دولاراوهناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر المعدن النفيس فى البورصة العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلى.كشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن مبيعات الذهب سجلت هبوط ملحوظ بالربع الأول 2020 بسبب ارتفاع أسعار المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، الأمر الذى سبب فى صعود الذهب عالمياً.وأضاف في تصريحات خاصة، أن وضع سوق الذهب لدينا انخفاض ملحوظ في المبيعات، مشيرا إلى أن الاتجاه الصعودى للذهب بسبب الاضطرابات التي شهدها العالم سواء بأحداث التصعيد في الشرق الأوسط وكذلك فيروس كورونا أدى الارتفاع فى الأسعار منذ بداية 2020.وتابع واصف، أن أى تحرك فى سعر الذهب عالميا بزيادة دولار واحد في الأوقية يؤدى إلى التأثير على السعر في سوق الصاغة بمصر فى حدود الـ 43 قرش للجرام وهذا يؤدى إلى التخبط في السوق بمصر.