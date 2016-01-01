نظام غذائى لإنقاص وزنك 3 كيلو جرامات فى أسبوع.. من غير ما تحسى بجوع



نظام غذائى لإنقاص وزنك 3 كيلو جرامات فى أسبوع نظام غذائى لإنقاص وزنك 3 كيلو جرامات فى أسبوع

يشعر البعض بالملل خلال فترة العزل المنزلى، ويلجأ للإفراط فى تناول الطعام من حلو وحادق، لينتهى بتناول أكثر من ثلاث وجبات فى اليوم الواحد، مما يتسبب فى النهاية لزيادة وزن الجسم وصعوبة ارتداء الملابس لاختلاف مقاساتها مع الوضع الحالى، ولعلاج هذه المشكلة، نتعرف فى هذا التقرير على نظام غذائى لإنقاص 3 كيلو جرامات خلال أسبوع، وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia".



نظام غذائى لإنقاص 3 كيلوجرامات خلال أسبوع



الأسبوع الأول



وجبة الإفطار :



- ابدأ يومك بكوب واحد من الحليب قليل الدسم مع 2 ملعقة كبيرة من الشوفان أو رقائق الذرة.



وجبة الغداء:



يمكن تناول طبق سلطة من الخضروات أو تناول ربع دجاجة مشوية.

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وقت الشاييفضل تناول كوب من الشاى الأخضر خلال اليوم، بدون إضافة سكر.وجبة العشاء:كوب زبادى خالى الدسم أو طبق من الشوفان باللبن خالى الدسم.وجبة خفيفةيفضل تناول حبات من اللوز بحجم الكف عند الشعور بالجوع خلال اليوم.يمكن استبدال النظام الأول بنظام أخر، وهو:وجبة الإفطاريمكن تناول شوربة خضار ببداية اليوم.وجبة الغداءيمكن إضافة بعض شرائح الخبز على وعاء شوربة الخضار .وقت الشاىينصح بشرب كوب من الشاى الأخضر خلال اليوم.وجبة العشاءيمكن تناول وعاء من الشوربة أو شطيرة الخضار المصنوعة من الخضار.المسموح والممنوع فى النظام الغذائى :يُنصح دائمًا بالقيام ببعض التمارين الأساسية أو المشي السريع ، خلال اتباع نظام غذائى لفقدان الوزن.- يجب التحلى بالصبر عند اتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن، حتى تستمر فى إنقاص الوزن للوصول للجسم المثالى .- يفضل عدم الإفراط فى تناول الطعام والالتزام بالأطعمة الواردة فى النظام الغذائى لإنقاص الوزن، المناسب لصحتك .- التقليل من تناول السكر ويمكن استبداله بالعسل .