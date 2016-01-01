طريقة عمل بيض شم النسيم بزبدة الفول السودانى



بيض شم النسيم بالزبدة بيض شم النسيم بالزبدة

تأتى الأعياد هذا العام مختلفة عن الأعياد السابقة، فالجميع يعيش في حالة عزل منزلي، بسبب انتشار فيروس كورونا الذى اجتاح العالم وفرض حالة من القلق، ولكن مع ذلك يحاول البعض عدم الاستسلام والاستمتاع بالعيد، لذلك تعرفى على طريقة عمل بيض زبدة الفول السودانى الذى يعد من أشهر حلويات عيد الفصح وهو عبارة عن حلوى على شكل بيض وفقًا لموقع"tasteofhome".



مكونات بيض زبدة الفول السودانى

3/4 كوب زبدة الفول السوداني



1/2 كوب زبدة طرية

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1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا1 / 3 كوب سكر حلواني1 / 2 كوب رقائق شوكولاتة داكنة2 ملاعق طعام من السمنبودرة ورش السكر للحلوياتطريقة التحضيرتخفق زبدة الفول السوداني والزبدة والفانيليا حتى تمتزجا سويًا، ثم يخفق تدريجياً مع سكر الحلويات وفتات المكسرات، هذا الخليط يشكل 16 بيضة .ضع الخليط على ورق الزبدة،بعد أن تجوفه على شكل بيضه "يمكن الاستعانة ببيضة بلاستيكية" حتى يتم التجويف ثم ضعه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.بعد أن تذاب رقائق الشوكولاتة وتصبح ناعمة يغمس البيض في خليط الشوكولاتة.نعيد البيض إلى أوراق الزبدة مرة أخرى ونضعه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة أخريننقوم بتزيين البيض وندعه حتى يثبت ثم يخزن في علب محكمة الإغلاق ونضعه في الثلاجة.نضع كوبان من بودرة سكر الحلويات في وعاء ونخلط مع 4 ملاعق صغيرة من شراب الذرة وملعقة صغيرة من خلاصة اللوز و نص ملعقة كبيرة من الحليب حتى تصبح ناعمةوأخيرًا قومى بتزيين بيض الشيكولاتة وأعديه في طبق التقديم.