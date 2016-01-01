أخطاء شائعة فى تجميد اللحوم والدواجن خلى بالك منها وانتى بتستعدى لرمضان



أخطاء شائعة فى تجميد اللحوم والدواجن أخطاء شائعة فى تجميد اللحوم والدواجن

العد التنازلى لاستقبال شهر رمضان الكريم بدأ وقد بات من الضرورى لكل بيت هذه الأيام تخزين كميات من اللحوم والدواجن وكى تسهل علينا استخدامها في الوقت المناسب حين نريدها، ولكن هناك بعض الأخطاء الشائعة قد تقعى فيها والتي قد تؤدى إلى تغير طعم اللحم ورائحته وتسبب في تقليل القيمة الغذائية له.



ولأن الصيام يحتاج إلى أن تكون المواد الغذائية كاملة عناصرها كى تعوض الجسم عما يفتقده، إليك الأخطاء التي اعتدنا عليها لنتجنبها أثناء تجميد اللحوم والدواجن وفقًا لموقع "myrecipes".



- غسل اللحوم والدواجن قبل التجميد، يجعلها تمتلئ بالماء ويزيد من تكاثر البكتيريا فيها، عليكِ غسلها قبل الطهي مباشرة

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- لا يفضل ترك الدهون معلقة باللحوم، ويستحسن محاولة إزالة المواد الدهنية المتعلقة في اللحوم أو الدواجن قبل تجميدها كى لا تشعرى برائحة "زفارة" أثناء الطهى.- من الخطأ وضع اللحوم في أكياس مستعملة مسبقًا ومغسولة، الأفضل أن تكون الأكياس أول مرة استعمال.- ينبغى ترتيب اللحوم حسب الأقدمية، بحيث تكون الأقدم هى الأقرب إلى يدك لتسحبيها قبل أن تتلف.- من الخطأ وضع اللحوم سواء البيضاء أو الحمراء مع باقي الأغذية في مكان واحد، وهذا خطًا شائع يجب أن تفصل في مكان مخصص لها ويكون شديد البرودة والتجميد.- لا داعى أبدًا للخوف من تجميد اللحوم المطهية، بالعكس يمكنك تجميدها واستخدامها لاحقًا.- من المهم كتابة تاريخ شراء اللحوم كى تحددى مدة صلاحيتها لتستعمل قبل تغير خصائصها وطعمها.مدة حفظ اللحوم المجمدةاللحوم النيئة المقطعة يمكن الاحتفاظ بها مجمدة مدة ستة أشهر على الأكثر، اللحم المفروم يجمد ثلاثة أشهر أما اللحوم المطهية فشهرين فقط .أخطاء إذابة اللحوم المجمدةإذابة اللحوم في ماء ساخن خطأ شائع لا ينبغى ارتكابه لأن ينمى البكتريا- اتركى اللحوم تذوب في درجة الحرارة الغرفة، ويمكن وضعها في الماء البارد وتغييره كل نصف ساعة- إذابة اللحم في الميكروويف، خطأ كبير وغير آمن على الصحة، وإذا كان هناك ضرورة لذلك ، اعطيه أمر برنامج إذابة اللحم .