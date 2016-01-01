10 وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوع والركبة



للتخلص من اسمرار الكوع والركبة للتخلص من اسمرار الكوع والركبة

يتسبب تراكم خلايا الجلد الميتة والاحتكاك والتعرض الشديد لأشعة الشمس أو اختلال التوازن الهرمونى، فى اسمرار الركبتين والمرفقين، حيث لا تحتوى هذه الأجزاء من أجسامنا على أى غدد زيتية لحمايتها من الجفاف، ووفقًا لموقع Brightside نقدم 10 وصفات طبيعية تساعدك على تغذية بشرتك وإزالة البقع الداكنة.



الخيار لتبييض الكوعين

نظرًا لخصائص التبييض التى يتمتع بها يعد الخيار من بين أكثر الطرق فعالية للتخلص من الركبتين والمرفقين الداكنين، حيث يزيل خلايا الجلد الميتة ويحافظ على ترطيب البشرة، لاحتوائه على فيتامينات A و Cالموجودة فى الخيار والتى تحافظ على البشرة جميلة ونضرة.





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الوصفة الطبيعةافركى شرائح الخيار برفق على المرفقين والركبتين لمدة 15 دقيقة، اتركيه لمدة 5 دقائق أخرى ثم اشطفيه بالماء البارد، يمكنك أيضًا مزج كميات متساوية من عصير الخيار وعصير الليمون، ضعى الخليط على ركبتيك ومرفقيك وكذلك تحت الإبطين، واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه، هذه الوصفة يمكن استخدامها بصفة يومية.الليمون وصودا الخبزالليمون مكون ممتاز لتفتيح البشرة إنه مليئ بمضادات الأكسدة وفيتامين ج الذى يعزز تجديد البشرة وتحسينها، وتعمل صودا الخبز كمنظف لطيف وفعال لتبييض المناطق الداكنة من الجلد.الوصفة الطبيعيةتقطع ليمونة نصفين، ضعى ملعقة كبيرة من صودا الخبز فوق الليمون، افركي المرفقين والركبتين لمدة دقيقة واحدة، اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بماء دافئ، كررى الوصفة مرة كل يومين للحصول على التأثير المطلوب.الصبار والحليبيحتوي الصبار على مواد تساعد على ترطيب بشرتك وتحسين لون البشرة غير المتكافئ، كما أن له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مزيج من الصبار والحليب هو طريقة بسيطة ومفيدة لتفتيح بشرتك بشكل طبيعي.الوصفة الطبيعيةامزجي كميات متساوية من الحليب وجل الصبار وضعي الخليط على بشرتك، اتركيه طوال الليل ثم اغسليه في صباح اليوم التالي.البطاطسالبطاطس غنية بإنزيمات الكاتيكولاز التي يمكنها تفتيح لون بشرتك بشكل طبيعي، الاستخدام اليومي للبطاطا سوف ينعم بشرتك ويساعدك على التخلص من المناطق الداكنة.الوصفة الطبيعيةابشرى البطاطس واعصرى الألياف وضعيها على بشرتك، اتركيها على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء، ضعى مرطبًا، ويمكنك أيضًا فرك المرفقين والركبتين باستخدام البطاطس المقطعة إلى شرائح لحوالي 10-15 دقيقة ثم غسلها.الكركمالكركم هو العلاج الأكثر طبيعية لإزالة الشوائب وخلايا الجلد الميتة من ركبتيك ومرفقيك دون أي آثار جانبية، يحتوي على مركب يسمى الكركمين الذي يقلل وينظم الإنتاج الزائد من الميلانين المسؤول عن البشرة الداكنة.الوصفة الطبيعيةاخلطى بعض مسحوق الكركم مع ملعقة صغيرة من الحليب، ضعيه على الركبتين والمرفقين، دلكيها لبضع دقائق واتركيها حتى تجف طبيعياً، اشطفيه بالماء الداف، يمكنك إضافة القليل من العسل إلى الخليط للحصول على تأثير أفضل.العسليعمل العسل كمرطب طبيعي بالاشتراك مع الليمون، يمكن أن يعمل المعجزات على بشرتك.الوصفة الطبيعيةاخلطي 2 ملعقة كبيرة من العسل وعصير نصف ليمون وملعقة صغيرة من صودا الخبز، ضعى الخليط على المناطق الداكنة، اتركيه لمدة 20 إلى 30 دقيقة ثم اغسليه.يعمل العسل أيضًا بشكل جيد مع الحليب والصبار، يمكنك دمج 1 ملعقة كبيرة من العسل مع 1 ملعقة صغيرة من الحليب وملعقة كبيرة من جل الصبار، ضعى العجينة على بشرتك ، واتركيها لمدة 15 دقيقة واشطفيها بالماء الدافئ.سكر وزيت زيتونيمكنك عمل مقشر محلي الصنع مصنوع من السكر وزيت الزيتون سوف يغذي ويرطب ويزيل الخلايا الميتة من بشرتك.الوصفة الطبيعيةاخلطى كميات متساوية من السكر وزيت الزيتون لصنع خليط ناعم، ضعيه على الركبتين والمرفقين ودلكى بحركات دائرية لمدة 5 دقائق تقريبًا، كررى الوصفة على أساس أسبوعي، ويمكن أيضًا استخدام هذا المقشر لتنظيف وجهك، فقط تأكدى من عدم فركها بشدة، لأنها قد تؤذي بشرتك.فرك الشوفانإلى جانب وجود الكثير من الفوائد للصحة، يعد دقيق الشوفان طريقة فعالة أخرى للحصول على لون بشرة لا تشوبه شائبة، ستحتاجين إلى عصير الليمون ودقيق الشوفان والملح.الوصفة الطبيعيةاخلطي عصير نصف ليمونة ونصف ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان وقليل من الملح، ضعى المقشر بحركات دائرية على ركبتيك ومرفقيك لمدة 10-15 دقيقة، اشطفى المنطقة بالماء الدافئ وكررى هذه العملية من 3إلى4 مرات في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.كما يمكنك أيضًا الجمع بين ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان وملعقتين صغيرتين من الحليب تدلكى بها المناطق الداكنة لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء سيجعل بشرتك ناعمة وسلسة وصحية ومشرقةالخل واللبنسيساعد المحتوى الغنى لحمض الأسيتيك فى الخل وحمض اللبنيك فى الزبادى على تطهير ركبتيك ومرفقيك وكشف بشرة متوهجة.الوصفة الطبيعيةاخلطى ملعقة كبيرة من الزبادى وملعقة كبيرة من خل التفاح، ضعى هذا المزيج على بشرتك.اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ، كررى هذا الإجراء 3-4 مرات فى الأسبوع.