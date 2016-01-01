التفصيل هو الحل.. أشكال مختلفة من البلوزات مناسبة للمرأة الحامل



أشكال مختلفة من البلوزات مناسبة للمرأة الحامل أشكال مختلفة من البلوزات مناسبة للمرأة الحامل

تحتاج المرأة خلال فترة الحمل لارتداء ملابس ذات مواصفات خاصة والتى أهمها أن تكون فضفاضة حتى تجعل المرأة تشعر بالراحة عند الحركة طوال الوقت، وتتسم بالأناقة ويمكن ارتداؤها فى مختلف الأوقات، ولذلك نتعرف فى هذا التقرير على الملابس المناسبة للمرأة خلال فترة الحمل ويمكن تصميمها بسهولة عند أى مصمم ملابس، وفقاً لما ذكره موقع "parenting.firstcry".



ملابس مناسبة للمرأة الحامل:



بلوزة مزخرفة بالزهور

يمكن شراء قماش مزخرف بالزهور لتصميم بلوزة والتى يمكن ارتدائها مع بنطلون جينز أو قماش، كما أنها مناسبة لأجواء فصل الربيع، وتضيف أناقة وجاذبية لمظهر المرأة، وتساعدها على الشعور بالراحة خلال الحركة.

تى شيرتيمكن شراء قماش قطنى لتصميم "تى شيرت"، فضفاض بعض الشىء، حتى يتيح للمرأة الحركة خلال اليوم، ويمكن إضافة بعض الرسومات عليه أو تركه سادة، مما يضيف أناقة لمظهر المرأة أمام الآخرين، ويمكن ارتدائه على بنطلون جينز أو قماش.قميصيمكن شراء قماش لتصميم قميص طويل، مع التأكيد على أن يكون فضفاض بعض الشىء، حتى يساعد المرأة على الشعور بالراحة أثناء التحرك، ويمكن ارتدائه على بنطلون جينز أو قماش، وارتدائه أثناء الذهاب للعمل أو عند العمل من المنزل.بلوزة بنصف أكماميعد تصميم بلوزة بنصف أكمام، من أقمشة مزخرفة بالزهور من الملابس المناسبة للمرأة الحامل، والتى يمكن ارتدائه على بنطلون جينز أو قماش، كما تضيف أناقة للمرأة، مع مراعاة أن تكون البلوزة فضفاضة بعض الشىء حتى تساعدها على الشعور بالراحة أثناء ارتدائها خلال الاشتراك فى اجتماع البث المباشر من المنزل.سترات فضفاضةيمكن شراء قماش قطنى لتصميم سترات فضفاضة يمكن ارتدائها على "تى شيرت" بيزيك، والذى يساعد على الشعور بالدفء خلال الجلوس فى غرفة باردة، كما يساعد على الشعور بالراحة خلال الحركة أثناء الجلوس بالمنزل.











