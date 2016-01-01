يعالج 11 مرضا.. فوائد غير معروفة للزعتر

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صورة الخبر: نبات الزعتر
نبات الزعتر

يكسب نبات الزعتر الطعام مذاقا خاصا عند اضافته لها ولكن مالايعلمه كثيرون أن هذه العشبة تحتوى على كنز من الفوائد الصحية حيث تمتلك القدرة على علاج العديد من الامراض .
عرض موقع " webmed" اهم الامراض التى يساعد الزعتر في علاجها والوقاية منها عند تناوله:
- التهاب الشعب الهوائية
- السعال الديكي
- التهاب الحلق

- المغص
-التهاب المفاصل
- اضطرابات المعدة
- آلام او التهاب في المعدة
- إسهال
- التبول اللاإرادي
- انتفاخ البطن والتهابات الدودة الطفيلية
- مدر للبول
- فاتح للشهية

المصدر: موقع " webmed"

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