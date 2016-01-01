يكسب نبات الزعتر الطعام مذاقا خاصا عند اضافته لها ولكن مالايعلمه كثيرون أن هذه العشبة تحتوى على كنز من الفوائد الصحية حيث تمتلك القدرة على علاج العديد من الامراض .
عرض موقع " webmed" اهم الامراض التى يساعد الزعتر في علاجها والوقاية منها عند تناوله:
- التهاب الشعب الهوائية
- السعال الديكي
- التهاب الحلق
- المغص
-التهاب المفاصل
- اضطرابات المعدة
- آلام او التهاب في المعدة
- إسهال
- التبول اللاإرادي
- انتفاخ البطن والتهابات الدودة الطفيلية
- مدر للبول
- فاتح للشهية
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التعليقات على يعالج 11 مرضا.. فوائد غير معروفة للزعتر
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