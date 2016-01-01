وجه الدكتور مصطفى أبو العزايم استشاري نفسي نصيحة للزوج خلال هذه الأيام، فى ظل العزل المنزلى وانتشار الفيروسات ومكوس الزوج فى المنزل اكثر من السابق.
وقال ابو العزايم من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، كن القدوة.
وأوضح ابو العزايم المفهوم الصحيح للقدوة، أن القدوة هو كل سلوك يقتدى به أي يتمثل به ويشابهه سواء سلوك حسن (قدوة حسنة) أو سلوك سيئ (قدوة سيئة).
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التعليقات على استشاري نفسي للأزواج: كونوا قدوة حسنة لأولادكم
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