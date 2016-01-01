استشاري نفسي للأزواج: كونوا قدوة حسنة لأولادكم

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كونوا قدوة حسنة لأولادكم

وجه الدكتور مصطفى أبو العزايم استشاري نفسي نصيحة للزوج خلال هذه الأيام، فى ظل العزل المنزلى وانتشار الفيروسات ومكوس الزوج فى المنزل اكثر من السابق.

وقال ابو العزايم من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، كن القدوة.

وأوضح ابو العزايم المفهوم الصحيح للقدوة، أن القدوة هو كل سلوك يقتدى به أي يتمثل به ويشابهه سواء سلوك حسن (قدوة حسنة) أو سلوك سيئ (قدوة سيئة).

وأشار إلى العبرة بالسلوك وليس بالأفكار ... فمهما كانت افكارك جميلة ومبدعة ... لا يؤخذ منك إلا ما يظهر من سلوكك وتصرفاتك مع من حولك.

ونصح الزوج كن قدوة حسنة مع أهلك وزوجتك وأولادك وأصدقائك وجيرانك وزملائك في العمل وحتى مع العامة ممن لا تعرف ... فهذا اصل الخلق الحسن.

المصدر: elbalad

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