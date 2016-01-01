بيئة خصبة لـ كورونا.. المئات يتجمعون في نقل "عفش عروسة" بالإسكندرية

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المئات يتجمعون في نقل "عفش عروسة" بالإسكندرية

احتشد المئات اليوم، في مراسم نقل عفش عروسة، داخل أحد الشوارع الضيقة بمنطقة طوسون شرقي الإسكندرية، دون مراعاة للإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمنع الزحام والتكدس لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتسببت الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين احتشدوا للغناء والرقص بالتزامن مع مراسم نقل العفش في حالة من التكدس المروري وغلق للشوارع بالمنطقة.

وكانت الإسكندرية، قد شهدت مؤخرا العديد من التجمعات والتي كان أبرزها خروج تظاهرة بها العشرات للدعاء والتضرع إلى الله لمواجهة فيروس كورونا، علاوة على تجمعات الكورنيش.

واتخذ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارا بغلق نحو 61 شاطئا علاوة على المتنزهات لمواجهة التجمعات والزحام.

المصدر: elbalad

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