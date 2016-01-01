عوض تاج الدين: الرئيس السيسي يتابع يوميًا عدد الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى كورونا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه تم جلب 50 جرعة من عقار (أفيجان) تكفي للتجارب السريرية، وإذا ما أثبت فاعلية سيتم تصنيعه في مصر"، مضيفًا: "هناك موافقة مبدئية من دولة اليابان على إمداد مصر بالمادة الفعالة وحقوق التصنيع لذلك العقار حال نجاحه في علاج الفيروس".



وأوضح تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن علاج أو لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وهناك العديد من الأبحاث والتجارب السريرية والإكلينيكية التي تتم حاليًا على مستوى العالم لمحاولة الوصول لنتائج فعالة لهذا الفيروس.



وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن عقار "أفيجان" الياباني تم اعتماده وتداوله في اليابان منذ 2014، كعلاج للانفلونزا الموسمية العادية، وتم تجربته على مرضي فيروس كورونا وأثبت نتائج جيدة تمثلت في اختصار مدة تحول الحالات من الإيجابية إلى السلبية، وتقليل شدة المرض للحالات الحرجة.

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وتابع تاج الدين، أن ما تم في مصر من إجراءات لمجابهة فيروس كورونا "مثالية"، ولدينا بروتوكول علاجي يتم تحديثه يوميًا للوصول إلى أفضل نتيجة لعلاج مرضى فيروس كورونا، ونتبادل الخبرة مع كبريات الدول في بريطانيا والصين وإيطاليا للاستفادة من تجاربهم في التعامل مع المرض".واستطرد تاج الدين: "الفئات العمرية في مصر مختلفة عن مثيلتها في أوروبا، ومصر دولة شابة لديها 2.5 طفل جديد كل عام و60% من المصريين في مرحلة الشباب، وكل الترصد والتتبع لهذا المرض في العالم يثبت أنه يستهدف الفئة العمرية الكبيرة".وعن زيادة أرقام مصابي كورونا في مصر، أوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة أن الزيادة في أعداد مصابي كورونا في مصر "غير مربكة" وتزيد ببطء، ولا توجد حتى الآن زيادات مضطربة، وهذا مؤشر جيد ومطمئن، مضيفًا: "كل 100 مصاب بالفيروس حوالي 85% منهم لا يشعر بأي أعراض وقد تفسر حالته لأسباب غير كورونا، و5% فقط من الحالات متوسطة أو شديدة هي التي تحتاج لرعاية فائقة وأجهزة تنفس".وأشار تاج الدين، إلى أن الرئيس السيسي يتابع يوميًا عدد الأسرة في مصر وعدد أجهزة التنفس الصناعي، "أول مرة بكل أمانة نبقى عارفين عندنا كام من كل نوع"، مؤكدًا أن هناك احتياطي استراتيجي من الأجهزة لمواجهة الفيروس، متابعًا: "لو عدد المرضى زاد هناك جاهزية له ولكن لا نتمنى ذلك".واختتم مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: "نعمة من ربنا وميزة لمصر أن مستشفيات الحميات والصدر متوفرة، يمكن الخدمة مش ممتازة بس عندنا، ومفيش محافظة في مصر لا توجد بها مستشفى حميات أو صدر، ومستشفى حميات العباسية من أكبر المستشفيات المتخصصة في العالم وبها رعايات مركزة على أعلى مستوى".