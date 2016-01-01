مفاجأة مدوية.. عماد متعب: لاعبو منتخب مصر أصيبوا بإنفلونزا الخنازير

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صورة الخبر: منتخب مصر السابق
منتخب مصر السابق

فجر عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة كبرى حول إصابة لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم بانفونزا الخنازير خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية 2010.

وقال عماد متعب في تصريحات تلفزيونية، ان الكثير لا يعرف ان بعض اللاعبين الذين شاركوا في امم افريقيا 2010 شاركوا وهم يعانون من انفلونزا الخنازير، وكان درجة حرارتهم تفوق الـ40 درجة.

وأضاف "وفي مباراة غانا النهائية. كان 13 لاعبا يقومون بالتسخين بإضافة جدو وعبد الشافي بسبب إصابتي أنا وسيد معوض بمزق في العضلة الضامة في مباراة الجزائر واحتمالية عدم مشاركتنا".

واستطرد: في النهاية شاركنا في اللقاء وفزنا بهدف جدو. ولو لم نشارك لكانت خطة حسن شحاتة تغيرت تماما. فالخطة تكون مبنية علينا وأي تعديل في الأسماء يعدل من تفكيره في وقت غير مناسب تماما".

وأتم "جدو وقتها كان أفضل بديل في الفريق. يحدث الفارق كلما شارك، وهذا ما فعله في تلك المباراة أيضا حين سجل هدف الفوز بعد نزوله بدلا مني".

المصدر: elbalad

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