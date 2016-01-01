فجر عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة كبرى حول إصابة لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم بانفونزا الخنازير خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية 2010.
وقال عماد متعب في تصريحات تلفزيونية، ان الكثير لا يعرف ان بعض اللاعبين الذين شاركوا في امم افريقيا 2010 شاركوا وهم يعانون من انفلونزا الخنازير، وكان درجة حرارتهم تفوق الـ40 درجة.
وأضاف "وفي مباراة غانا النهائية. كان 13 لاعبا يقومون بالتسخين بإضافة جدو وعبد الشافي بسبب إصابتي أنا وسيد معوض بمزق في العضلة الضامة في مباراة الجزائر واحتمالية عدم مشاركتنا".
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التعليقات على مفاجأة مدوية.. عماد متعب: لاعبو منتخب مصر أصيبوا بإنفلونزا الخنازير
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