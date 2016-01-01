قال لي دونج، الوزير المفوض للسفارة الصينية في مصر، إن مصر دولة صديقة للصين، متابعا: "شرف لنا أن نرسل هدية لدولة شقيقة وعزيزة لنا".
وأضاف "لي دونج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع علي قناه "إم بي سي مصر"، الشحنة الصينية تحتوى علي ملابس وقائية وكمامات، لافتا إلي أن مصر وقفت إلى جانب الصين في بداية أزمة كورونا وساعدتها، معلقا: "متشكرين لمصر، وتربطنا بمصر علاقة متميزة، فالصديق وقت الضيق".
من جهته رت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لوصول شحنة مستلزمات طبية ووقائية وكواشف لتحليل كورونا التي أهدتها الصين إلى مصر، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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التعليقات على مفوض السفارة الصينية:شرف لنا إرسال هدية لدولة شقيقة كمصر..فيديو
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