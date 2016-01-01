مفوض السفارة الصينية:شرف لنا إرسال هدية لدولة شقيقة كمصر..فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › مفوض السفارة الصينية:شرف لنا إرسال هدية لدولة شقيقة كمصر..فيديو

صورة الخبر: مصر والصين
مصر والصين

قال لي دونج، الوزير المفوض للسفارة الصينية في مصر، إن مصر دولة صديقة للصين، متابعا: "شرف لنا أن نرسل هدية لدولة شقيقة وعزيزة لنا".

وأضاف "لي دونج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع علي قناه "إم بي سي مصر"، الشحنة الصينية تحتوى علي ملابس وقائية وكمامات، لافتا إلي أن مصر وقفت إلى جانب الصين في بداية أزمة كورونا وساعدتها، معلقا: "متشكرين لمصر، وتربطنا بمصر علاقة متميزة، فالصديق وقت الضيق".

من جهته رت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لوصول شحنة مستلزمات طبية ووقائية وكواشف لتحليل كورونا التي أهدتها الصين إلى مصر، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يوم الخميس الماضي، عن استقبال شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية وكواشف لفيروس كورونا المستجد، هدية من جمهورية الصين الشعبية، إلي جمهورية مصر العربية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مفوض السفارة الصينية:شرف لنا إرسال هدية لدولة شقيقة كمصر..فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50680

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager