حقيقة إخلاء قصر العيني لاكتشاف أكثر من 200 حالة كورونا

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قالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، إن ترتيب مكان للعزل بمستشفيات جامعة القاهرة كانت مهمة شاقة، مشيرة إلى أن قصر العينى مستشفى قديم متصل كله ببعضه ولايوجد اختيار كامل، موضحة أن مستشفى قصر العيني الفرنساوي المكان الأمثل ليكون مستشفى عزل للمصابين بمرض كورونا.



وأضافت عميدة كلية الطب خلال تصريحات صحفية، أنه تم بالفعل الحصول على موافقة رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على اختيار مستشفى الفرنساوي كمستشفى عزل لاعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في حال اصابتهم بفيروس كورونا المستجد.



وأشارت الدكتورة هالة صلاح، إلى أنها توجهت بناء على تكليف من الدكتور محمد الخشت، صباح أمس الخميس، إلى مستشفى الفرنساوي وتمت أخذ مسحات للعاملين ومراجعة المرضى المحجوزين لترتيب تحويلهم إلى أماكن أخرى لهم، وتحويل المستشفى إلى عزل لجامعة القاهرة ومراجعة اجراءات مكافحة العدوى.

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واشارت، إلى أن رئيس الجامعة كلف فريقا طبيا برئاسة الدكتور أحمد طه مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى الشاذلي مع فريق من الأطباء ومكافحة العدوى من قصر العيني والفرنساوى ليتم نقل المرضى بصورة آمنة وتم فعلا الانتهاء من نقل المرضى بعد التأكد من سلامتهم.وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول وجود اكثر من 200 حالة مصابةبكورونا في مستشفى قصر العيني.الامر الذي اضطر ادارة المستشفى وجامعة القاهرة الى اخلاء المستشفي.بينما اعلنت جامعة القاهرة نقل المرضى من مستشفي قصر الفرنساوي الى المنيل الجامعي لتخصيصها كمستشفي عزل وفحص جميع المرضى قبل نقلهم.