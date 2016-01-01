إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 700 ألف حالة

تخطى إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة أكثر من 700 ألف حالة، فيما شهد يوم الجمعة وفاة ما لا يقل عن 3,453 شخصًا.
وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، هناك ما لا يقل عن 700282 حالة إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز تسجيل 29131 إصابة جديدة في البلاد.
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