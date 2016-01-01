إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 700 ألف حالة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 700 ألف حالة

صورة الخبر: إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة
إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة


تخطى إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة أكثر من 700 ألف حالة، فيما شهد يوم الجمعة وفاة ما لا يقل عن 3,453 شخصًا.

وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، هناك ما لا يقل عن 700282 حالة إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز تسجيل 29131 إصابة جديدة في البلاد.

كانت أمريكا قد تجاوزت 600 ألف إصابة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 700 ألف حالة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
13451

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager