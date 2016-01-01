بالأسماء.. مفاجآت فى الصفقات التبادلية بين الزمالك وبيراميدز



مفاجآت فى الصفقات التبادلية بين الزمالك وبيراميدز مفاجآت فى الصفقات التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

شهور قليله تفصلنا عن الميركاتو الصيفي وستعلن الاندية المصرية علي اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفهم ، وهناك ايضا بعض الفرق ما زالت فى صراعات من اجل انضمام اللاعبين البارزين داخل الدوري المصري، في ظل توقف النشاط الكروي داخل مصر بسبب فيروس كورونا.



وعلم صدي البلد ، من مصادر مطلعة داخل النادى بيراميدز ، ان عودة احمد رفعت لنادي الزمالك بعد انتهاء اعارته من الاتحاد السكندري ضمن اتفقنا مع ادارة الزمالك .



وأضاف المصدر ، ان احمد رفعت من ضمن اهتمام المدير الفني ومجلس الادارة ، وسيكون ضمن الصفقات المتبادلة التي سنوقع عليها فى الفترة القادمة .

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وشدد المصدر ، علي ان الصفقات التبادلية بين بيراميدز والزمالك ، هم ، احمد رفعت وكاسونجو، ومبلغ مادي مقابل عمر جابر واحمد ايمن منصور .وقرر اتحاد الكرة المصري بتجميد النشاط الكروي فى مصر لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية .