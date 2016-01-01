بالأسماء.. مفاجآت فى الصفقات التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

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مفاجآت فى الصفقات التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

شهور قليله تفصلنا عن الميركاتو الصيفي وستعلن الاندية المصرية علي اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفهم ، وهناك ايضا بعض الفرق ما زالت فى صراعات من اجل انضمام اللاعبين البارزين داخل الدوري المصري، في ظل توقف النشاط الكروي داخل مصر بسبب فيروس كورونا.

وعلم صدي البلد ، من مصادر مطلعة داخل النادى بيراميدز ، ان عودة احمد رفعت لنادي الزمالك بعد انتهاء اعارته من الاتحاد السكندري ضمن اتفقنا مع ادارة الزمالك .

وأضاف المصدر ، ان احمد رفعت من ضمن اهتمام المدير الفني ومجلس الادارة ، وسيكون ضمن الصفقات المتبادلة التي سنوقع عليها فى الفترة القادمة .

وشدد المصدر ، علي ان الصفقات التبادلية بين بيراميدز والزمالك ، هم ، احمد رفعت وكاسونجو، ومبلغ مادي مقابل عمر جابر واحمد ايمن منصور .

وقرر اتحاد الكرة المصري بتجميد النشاط الكروي فى مصر لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية .

المصدر: elbalad

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