يعد الرمد الربيعي هو أحد الأمراض التي تنتشر في فصل الربيع ، وقدم الدكتور محمد بدوي استشاري امراض الرمد والعيون الأعراض التي تؤكد إصابتك بالرمد الربيعي.
رعشة العين
هو الشعور بالوخز او التنشنج اللارادي في جفن العين او العضلة المحيطة به
الاسباب
- التهابات الجفون : و هو يصيب جفن العين نتيجة لنمو زائد للبكتريا علي الجلد في تلك المنطقة
و يسبب الاحمرار و الحكة و التورم في جفن العين و اسفل الرموش و ظهور بعض القشور
- جفاف العين : تعتمد العين علي الدموع للمحافظة علي ترطيبها مما يؤدي الي الحكة و الاحمرار
من الداخل و بالتالي يبداء الارتعاش اللارادي
- حساسية الضوء : تصيب نسبة قليلة لماشكل وراثية يتحسس الشخص الضوء الزائد الساطع
- رمد الربيع : هي حساسية تصيب العين في الربيع مما يؤدي لآحمرار العين و الشعور بأرتفاع حرارتها
الاعراض التي تستدعي للطيب
- استمرار الرعشة و الشعور بالوخز لآكثر من اسبوع
- الرعشة التي تؤدي لآنغلاق جفن العين تماما
- انتشار التشنج لمناطق اخري من الوجه
- احمرار ، تورم ، خروج افرازات من العين
- تدلي الجفن العلوي
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أعراض تؤكد إصابتك بالرمد الربيعي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق