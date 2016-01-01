لماذا ينصح بتناول الموز قبل وبعد ممارسة الرياضة ؟

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لماذا ينصح بتناول الموز قبل وبعد ممارسة الرياضة ؟


يحتوي الموز على العديد من العناصر الغذائية الهامة، كما يمد الجسم بالطاقة، وغني بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الانسان، وينصح دائما بتناوله قبل وبعد التمارين الرياضية.

وكشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، السبب حول تناول الموز قبل وبعد التمارين الرياضية:

البوتاسيوم :
يعوض الموز عن نقص البوتاسيوم أثناء النشاط البدني ويحمي العضلات من التشنجات .

المنغنيز :
له دور مهم في بناء العظام وعلاج الجروح .

الكاربوهيدرات :
تمد الجسم بالطاقة اللازمة لتفعيل ورفع قوة تحملها .

المصدر: elbalad

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