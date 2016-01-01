توقف عن تناوله.. خل التفاح يتسبب في مخاطر صحية



خل التفاح خل التفاح

خل التفاح واحد من أهم أنواع الخل الذي يستخدم منذ آلاف السنين، نظرًا لفوائده الطبية والصحية الطبيعية، فهو يحتوي على كثير من الفوائد مثل فقدان الوزن، وتحسين السكر في الدم، وتخفيف من عسر الهضم وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسرطان.



ولكن كشف موقع timesofindia أن هناك بعض الأضرار من تناول خل التفاح بالرغم من فوائدة فعليك أن تتجنبها، وعدم تناوله على معدة فارغة، فبعض الأطعمة التي تتناولها يمكن أن تجعل الخل أقل فاعلية وشربه قبل الوجبات يزيد من قدرتك على معالجة الطعام، يوصي الخبراء بالانتظار لمدة 20 دقيقة على الأقل.



كما نصح الأطباء وفقًا لموقع timesofindia بعد استنشاف خل التفاح، فإنه يضر بصحة القلب ويدمر الرئتين بسبب رائحتة النفاذه، كما على الشخص تجنب غسل الاسنان بالفرشاة بعد 30 دقيقة من تناول خل التفاح، وذلك لمنع ارتداء الخل على مينا الأسنان.

