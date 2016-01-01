في فترة العزل المنزلي.. وصفة سحرية لفرد الشعر الجاف

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وصفة سحرية لفرد الشعر الجاف

فترة العزل المنزلي هي فترة مناسبة للفتيات للعناية بالشعر والبشرة وعلاج كل مشكلاتهن، ويعتبر الشعر الجاف واحدا من أنواع الشعر الذي يعاني دومًا بالتقصف والسقوط، وذلك يرجع لعدة أسباب منها استخدام طرق غير صحية في علاجه.

وكشف محمد ربيع استشاري الطب البديل لـ"صدى البلد"، أن هناك طرقا يجب الابتعاد عنها لبداية العلاج للشعر الجاف وهي :

- تجنب استخدام السشوار.
- عدم استخدام الكرياتين في فرد الشعر.
- البعد عن البروتين لفرد الشعر.
- عدم استخدام كريم فرد الشعر يحرق خصلات الشعر.
- تجب استخدام الشامبو والبلسم.
- عدم استخدام صبغات الشعر.

ونصح استشاري الطب البديل بعد التخلي عن الطرق السابقة يجب اتباع هذه الوصفة السحرية لعلاج الشعر الجاف، لتعمل على عدم التساقط، وتنعيمه وتقويته.

- غسل الشعر بشامبو الأطفال اولًا.
- دهان فروة الرأس بمجموعة زيوت وهي :
٥٠جرام زيت أركان
٥٠ جرام زيت جاجوبا
٥٠ جرام زيت حنه
١٠٠ جرام زيت خروع
٥٠ جرام زيت حشيش
٥٠ جرام زيت بابونج
٥٠ جرام زيت لوز مر
٥٠ جرام زيت سمسم
- تستخدم تلك الوصفة لمدة 3 أسابيع لعلاج الشعر الجاف.

المصدر: elbalad

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