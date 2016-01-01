فترة العزل المنزلي هي فترة مناسبة للفتيات للعناية بالشعر والبشرة وعلاج كل مشكلاتهن، ويعتبر الشعر الجاف واحدا من أنواع الشعر الذي يعاني دومًا بالتقصف والسقوط، وذلك يرجع لعدة أسباب منها استخدام طرق غير صحية في علاجه.
وكشف محمد ربيع استشاري الطب البديل لـ"صدى البلد"، أن هناك طرقا يجب الابتعاد عنها لبداية العلاج للشعر الجاف وهي :
- تجنب استخدام السشوار.
- عدم استخدام الكرياتين في فرد الشعر.
- البعد عن البروتين لفرد الشعر.
- عدم استخدام كريم فرد الشعر يحرق خصلات الشعر.
- تجب استخدام الشامبو والبلسم.
- عدم استخدام صبغات الشعر.
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التعليقات على في فترة العزل المنزلي.. وصفة سحرية لفرد الشعر الجاف
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