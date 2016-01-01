بعد ظهور حالات كورونا.. تدابير مكثفة في صفط تراب وتعقيم شامل 24 ساعة بالغربية



تدابير مكثفة في صفط تراب وتعقيم شامل 24 ساعة بالغربية تدابير مكثفة في صفط تراب وتعقيم شامل 24 ساعة بالغربية

واصلت فرق الطب الوقائي بمحافظة الغربية، اليوم، أعمال التعقيم والتطهير الوقائي بقرية صفط تراب ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .



وأكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، مشيرا الي الدفع بعدد 2 سيارة من الحماية المدنية لتطهير القرية، الي جانب مشاركة الأهالي بجراراتهم في عملية تنظيف الشوارع ، مؤكدا استمرار أعمال التطهير علي مدار 24 ساعة في كافة الشوارع والمنازل والمباني بالقرية بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها.



وأضاف المحافظ ، أنه تم توفير مكبس لنقل المخلفات داخل القرية لجمع القمامة أولًا بأول وعم تراكمها، مع استمرار حملات النظافة، مشيدًا بوعي أهالي القرية والتزامهم بالتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى.

