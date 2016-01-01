انطلاق صفارات الإنذار في القطاع الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية

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انطلاق صفارات الإنذار في القطاع الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية

انطلقت صفارات الإنذار في القطاع الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية قبيل انفصال المركبة "سويوز إم إس-15" وعلى متنها رواد الفضاء العائدون إلى الأرض بعد انتهاء مهمتهم.

وتجدر الإشارة، إلى أن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-15" انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية في الساعة 4.53 من صباح يوم الجمعة 17 أبريل بتوقيت موسكو، وعلى متنها رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكيان أندرو مورغان وجيسيكا مائير، وبقي على متن المحطة الدولية الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر والأمريكي كريستوفر كاسيدي.
وقد هبطت مركبة "سويوز إم إس 15" الفضائية الروسية المأهولة بسلام صباح اليوم في منطقة تبعد 147 كيلومترا عن مدينة "جيزكازغان" في كازاخستان.
ويذكر أن رواد الفضاء الثلاثة، الذين وصلوا إلى الأرض، قضوا على متن المحطة الفضائية الدولية مدة 205 أيام.

المصدر: روسيا اليوم

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