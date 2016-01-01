قفزت أسهم شركة أمريكية 16% بعد إغلاق سوق الأسهم، أمس الخميس، عقب تقرير إعلامي أورد بيانات جزئية مشجعة من تجارب لعقار تجريبي تنتجه الشركة، لمعالجة الحالات الحادة من كوفيد-19.
ووفقا لموقع "ستات" الإخباري الطبي على الإنترنت، فإن المرضى المصابين بحالات حادة من فيروس كورونا الجديد، في مستشفى تابع لجامعة شيكاغو شارك في دراسة خاصة بالدواء "ريمديسيفير" التجريبي لشركة "جيلياد ساينسيز"، تعافوا سريعا من أعراض الحمى والجهاز التنفسي، وأنهم غادروا المستشفى خلال أقل من أسبوع من العلاج.
وقالت الشركة الأمريكية، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، إن "شمول البيانات بحاجة إلى تحليل من أجل استخلاص أي نتائج من التجربة"، وفقا لـ"رويترز"، غير أن مستشفى جامعة شيكاغو التابع لكلية الطب، قال في رسالة بالبريد الإلكتروني أيضا إن البيانات الجزئية من تجربة سريرية مستمرة هي بالأساس غير مكتملة ولا ينبغي استخدامها لاستخلاص نتائج.
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التعليقات على بارقة أمل.. عقار تجريبي جديد يشفي مصابي كورونا في أقل من أسبوع
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