احتياطات عديدة يتخذها العالم حاليًا لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن يظل من الصعب معرفة عدد الأشخاص المصابين تحديدًا، حيث ارتفعت الأعداد بشكل كبير لتتجاوز أكمثر من مليوني حالة في العالم.
ولجأت شرطة دبي لابتكار خوذة ذكية اعتمدتها إدارة أمن المواصلات، وذلك من أجل تأمين قطاع النقل والمواصلات ومعرفة من هم المصابين بالفيروس المستجد، وفقا لموقع "سي إن إن " الأمريكي.
وتُمكّن الخوذة المزودة يتقنيات الذكاء الاصطناعي، مرتديها من قياس درجة حرارة مستخدمي وسائل النقل العامة بكفاءة عالية بحسب ما ذكره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر "تويتر".
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التعليقات على الخوذة الذكية.. أحدث ابتكارات دبي لمكافحة فيروس كورونا
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