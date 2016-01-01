مع بدء تجربته على 50 مصريا.. كل ما تريد معرفته عن دواء "أفيجان"

" بدأنا اختبار دواء أفيجان على 50 مريضاً في عدد من المراكز الطبية، لمعرفة هل له تأثير أم لا".. هكذا تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن بداية الاعتماد على الدواء الياباني الجديد، خلال ندوة تفاعلية عن "النظم الصحية وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد" نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن بعد (Online)، لافتا إلى أنه لم يقل أحد إنه يعالج الفيروس، ولكن نجربه من أجل رصد التأثير الإكلينيكي على المرضى الذي يعانون من هذا الفيروس.
"التعليم العالي" تتواصل مع اليابان وتحصل على عينة من "أفيجان"
وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن التواصل مع الجانب الياباني للحصول على عينات من دواء "أفيجان" ضمن المساعي نحو مواجهة فيروس كورونا المستجد، على هامش إعلان اليابان، اعتزامها توفير عقار أفيجان المضاد للإنفلونزا مجانا إلى 20 دولة، لاستخدامه في علاج مرضى "كوفيد 19".
وأوضح الدكتور محمد عزالعرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، تفاصيل عقار "أفيجان" واستخدامه ضمن بروتوكول علاجي في مصر، خلال حديثه مع "الوطن"، ونستعرض كل المعلومات عن العقار في السطور التالية..
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