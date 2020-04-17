

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 737 جنيها للجرام أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 737 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب اليوم فى مصر بقيمة 3 جنيهات لتسجل 737 جنيها للجرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعا فى مصر، فيما شهدت الأسعار العالمية للذهب تراجعا ملحوظا بعد حالة من التذبذب الواضح بسبب عمليات جنى الأرباح.



أسعار الذهب اليوم في مصر..

عيار 18 سجل 631 جنيها للجرام.



عيار 21 سجل 737 جنيها للجرام.



عيار 24 سجل 841 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب 5869 جنيها.



أوقية الذهب 1696 دولارا





وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم الجمعة إذ تحسنت الشهية للمخاطرة بفضل خطط أولية لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكى، ومؤشرات مبكرة على نجاح عقار تجريبى لعلاج فيروس كورونا.



وتراجع الذهب فى المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1701.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض 1.9% فى وقت سابق من الجلسة. لكن المعدن الأصفر مرتفع نحو 0.5% منذ بداية الأسبوع، ويتجه صوب ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالى بسبب تنامى المخاوف بشان أسوأ ركود فى عقود، ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1718.80 دولار للأوقية، بحسب وكالة رويترز.



وقال ستيفن إينس كبير محللي السوق لدى شركة الخدمات المالية أكسى كورب، إنه بينما يوجد عدم تطابق زمنى بين الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي، فإن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي تشير إلى تعاف ربما يأتي بوتيرة أسرع قليلا من المتوقع، وهو ما يضغط بدوره على الذهب.



واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فتح الاقتصاد بهدف تنشيطه من الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا.



وتراجعت أسعار الذهب في الوقت الذي انخفض فيه الدولار، الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بعد تقرير مشجع يرتبط بعقار تجريبي أمريكي لعلاج مرض كوفيد-19.



وأصيب المستثمرون بالصدمة أيضا بفعل بيانات من الصين، أظهرت انكماش اقتصاد البلاد للمرة الأولى منذ عام 1992 على الأقل في الربع الأول بسبب تفشي فيروس كورونا، على الرغم من أن الإنتاج الصناعي تراجع بأقل من المتوقع ليهبط 1.1 % في مارس مقارنة مع مستواه قبل عام.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 2.1 % إلى 2199.18 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 2.6 % إلى 15.21 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.9 % إلى 776.21 دولار للأوقية.