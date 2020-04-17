

تعرف على أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم ١٧ أبريل تعرف على أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم ١٧ أبريل

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الجمعة ١٧ أبريل، حالة من الاستقرار.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» الأسعار كالتالي: يتراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 2.5 و4.5 جنيه، والبرتقال السكري 2.5 و4.5 جنيه، أما البرتقال "أبوسرة" تراوح سعره ما بين 4 و9 جنيهات، واليوسفي ما بين 3 و7 جنيهات للكيلو، والليمون البلدي سجل ما بين 7 و11 جنيها للكيلو.



ووصل سعر كيلو البلح الرملي بين 5 إلى 8 جنيهات، والتفاح الأمريكي ما بين 17 و23 جنيها، والكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلو بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيها.

