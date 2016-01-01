7 طرق مذهلة لتبدين في أفضل مظهر خلال مكالمات الفيديو



أفضل مظهر خلال مكالمات الفيديو أفضل مظهر خلال مكالمات الفيديو

بسبب الإغلاق العام الذي سببة فيروس كورونا ومع عمل معظمنا من المنزل والدراسة من المنزل ، أصبحت الاجتماعات والعروض التقديمية من خلال مكالمات الفيديو ثابتة في حياتنا، ليس فقط للأغراض الرسمية ، ولكن مكالمات الفيديو هي أيضًا أفضل طريقة للبقاء على اتصال بأصدقائنا وعائلتنا ولكن ، مكالمات الفيديو أيضًا تجعلنا نشعر بالوعي الذاتي.



كيف تكونين في أفضل صورة خلال مكالمات الفيديو؟ إليك 10 نصائح تجعلكِ تبدين رائعًة وواثقة وفقًا لموقع "بولد سكاي" الصحي .



1- حاولي الحصول على الضوء الطبيعي

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اختاري ركنًا من منزلك يمنحك أفضل إضاءة طبيعية وواجه النافذة، لا تبقي ظهرك نحو، يجب أن يضرب الضوء وجهك وإذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فاختر مكانًا في منزلك حيث يسقط الضوء مباشرة على وجهك وليس من الأسفل ، فهو ليس مشهدًا جميلًا، واختر الضوء الأبيض فوق الضوء الأصفر.2- حافظي على مسافةبينما نحن في موضوع زاوية الكاميرا ، دعنا نتعرف على مسافة وجهكِ من الكاميرا، يرتكب الكثيرمنا خطأ إبقاء وجهنا قريبًا جدًا من الكاميرا وينتهي الأمر بعدم النظر إلى الأمر الضخم وليس الرائع، وحافظ على مسافة ذراع بين الكاميرا ووجهك وسوف ترى على الفور الفرق الذي تحدثه.3- حافظي على نظافة الخلفيةتعد الخلفية من أكثر الأجزاء المهملة في مكالمة الفيديو، وهذا مهم بشكل خاص إذا كان لديك مكالمة احترافية تريد التأكد من أن خلفيتك نظيفة ومتينة قبل الرد على مكالمة الفيديو، والخلفية الفوضوية تشتت الانتباه ولا تعطي انطباعًا رائعًا عنك.4- تسريحة سريعةبغض النظر عن مدى روعة مكياجك ، فإن الشعر الفوضوي يجعلك تبدو فوضويًا لذا ، قبل مكالمة الفيديو ، قم بعمل تسريحة سريعة ، حتى لو كان مجرد تمشيط شعرك والحفاظ على الشعر بأناقة فوق الكتف، وإذا كان شعرك طويلًا ، اربطيه على شكل ذيل حصان أو5- أضيفي القليل من أحمر على الشفاهخدعة مكياج رائعة أخرى لجعل مظهرك مدهشًا في مكالمة الفيديو هي إضافة لون خفيف على شفتيك، ويمكن القيام بذلك باستخدام ملمع الشفاه أو التربيت على أحمر شفاه عاري على شفتيك باستخدام أصابعك، استخدمي الظل العاري القريب من لون شفاهك أو لون بشرتك. بهذه الطريقة لن تبدو مبالغا فيه.6- أضيفي بعض أحمر الخدودنحن نعد بأن هذه هي خدعة المكياج الأخيرة، وأخيرًا لكن مهمًا جدًا، لا يعرف الكثير منا قوة أحمر الخدود، إن إضافة لون خفي إلى خدودنا يجعلنا نبدو مشرقة ومشرقة، هذه نظرة رائعة لمكالمة الفيديو، وللحفاظ على المظهر الطبيعي ، اغمسي الفرشاة في لوحة أحمر الخدود ، وانقري على الفائض ورخي خديك برفق مع أحمر الخدود.7- حافظي على وضعية جسمك مستقيمةانتبه إلى وضعك في مكالمة الفيديو، الجلوس بشكل مستقيم سيجعل مظهرك منتبهًا ونشطًا ، وبالتالي رائع، لا تتراخي ليس من الجميل أن تنظر إليه وتجعلك تبدو كسولًا ومتعبًا وغير مهتم، وإذا واجهت صعوبة في الجلوس بشكل مستقيم لفترة طويلة وكنت تبدأ بشكل افتراضي في الاسترخاء ، فاستعن بمساعدة كرسي، وحافظ على ظهرك مرفقًا بالكرسي وستكون لديك وضعية رائعة.