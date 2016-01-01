لكبار السن..نظام غذائي صحي يقي من الخرف و الزهايمر

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نظام غذائي صحي يقي من الخرف و الزهايمر

كشف العلماء في دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يستهلكوا الكثير من الخضار والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك أقل عرضة لخطر ضعف الإدراك في سنواتهم الأخيرة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، فإن ضعف الإدراك يحدث عندما يعاني الشخص من صعوبة في التذكر

أو تعلم الأشياء أو التركيز أو اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياته اليومية.
ووجد الباحثون القائمون على الدراسة أن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عاليًا يعتمد علي تناول الأسماك والخضروات، لديهم

معدل انخفاض أبطأ في معدلات الإدراك أي أقل عرضة للإصابة بالخرف و الزهايمر .
وأكد الباحثون ان الأطعمة المتوسطية "النظام الغذائى المتوسطي" بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والأسماك وزيت الزيتون ، وكذلك انخفاض استهلاك اللحوم الحمراء والكحول لها تأثير مباشر صحي على صحة الدماغ والإدراك خاصة بعد التقدم في العمر.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

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