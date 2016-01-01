كشف العلماء في دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يستهلكوا الكثير من الخضار والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك أقل عرضة لخطر ضعف الإدراك في سنواتهم الأخيرة.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، فإن ضعف الإدراك يحدث عندما يعاني الشخص من صعوبة في التذكر
أو تعلم الأشياء أو التركيز أو اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياته اليومية.
ووجد الباحثون القائمون على الدراسة أن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عاليًا يعتمد علي تناول الأسماك والخضروات، لديهم
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التعليقات على لكبار السن..نظام غذائي صحي يقي من الخرف و الزهايمر
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