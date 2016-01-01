فيديو.. "الناظر" يكشف أضرار تناول الفسيخ والرنجة



أضرار تناول الفسيخ والرنجة أضرار تناول الفسيخ والرنجة

أكد الدكتور هاني النناظر، استشاري الأمراض الجلدية، أن تناول الفسيخ لا يقوي المناعة، وكل ما يشاع بأنها تقوي المناعة " تخريف".







وأضاف " الناظر"، خلال لقائه ببرنامج " 8 الصبح"، المذاع عبر فضائية " dmc"، اليوم الجمعة، أن

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تناول الفسيخ أمر غير صحي، وتسبب مشاكل صحية عديدة، منها: " أرتيكريا حادة - مشاكل بالجلد - نزلات معوية"، لافتا إللى أن كل تلك الأمراض تتسبب في ضعفالمناعة.وتابع أن تناول الفسيخ يقلل من نشاط جهاز المناعة، ويمثل خطورة على صحة الإنسان، لافتا إلى أن نسبة الملح المرتفعة بالفسيخ تأثر على ضغط الدم وعلى القلب، وهذه الأمراض تسبب بإصاباة الشخص بالفيروسات.وأشار الناظر إلى أن تناول الرنجة لا يسبب مشاكل صحية في حالة تسخينها على النار.