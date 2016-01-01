شاهد.. عودة 300 ألف عامل لوظائفهم في مدريد رغم كورونا



عودة 300 ألف عامل لوظائفهم في مدريد عودة 300 ألف عامل لوظائفهم في مدريد

عرضت قناة "العربية" تقريرًا يسلط الضوء على عودة الحياة تدريجيًا في العاصمة الإسبانية مدريد، إذ عاد نحو 300 ألف عامل إلى وظائفهم خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد تطبيق رفع جزئي للإغلاق الذي يهدف للحد من انتشار فيروس كورونا.



يذكر أن إسبانيا، وهي إحدى أكثر الدول تضررًا بفيروس كورونا، بدأت الإثنين الماضي، تخفيف إجراءات الإغلاق العام الصارمة التي أبقت الناس في المنازل لأكثر من شهر، وعطلت النشاط الاقتصادي.



ومع ظهور بوادر تحسن مبدئي

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في أرقام الوفيات والإصابات الجديدة، سمحت السلطات لبعض القطاعات، منها الإنشاءات والصناعة، بالعودة للعمل، في خطوة أثارت انتقادات بعض الزعماء المحليين الذين يخشون من عودة تفشي الفيروس.وكانت السلطات الصحية في إسبانيا، أعلنت اليوم الجمعة، تسجيل 5252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 188068 حالة.