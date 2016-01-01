عرضت قناة "العربية" تقريرًا يسلط الضوء على عودة الحياة تدريجيًا في العاصمة الإسبانية مدريد، إذ عاد نحو 300 ألف عامل إلى وظائفهم خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد تطبيق رفع جزئي للإغلاق الذي يهدف للحد من انتشار فيروس كورونا.
يذكر أن إسبانيا، وهي إحدى أكثر الدول تضررًا بفيروس كورونا، بدأت الإثنين الماضي، تخفيف إجراءات الإغلاق العام الصارمة التي أبقت الناس في المنازل لأكثر من شهر، وعطلت النشاط الاقتصادي.
ومع ظهور بوادر تحسن مبدئي
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التعليقات على شاهد.. عودة 300 ألف عامل لوظائفهم في مدريد رغم كورونا
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