10ملايين اسم وهمى بياخدوا تموين.. فيديو



بطاقات تموين بطاقات تموين

في 2016 ألقت مباحث التموين بالبحيرة القبض على 3 تجار بقالة أحدهم ظل لـ 20 عاما يحصل على تموين لـ10 أشخاص وهميين وآخران حصلا على تموين لـ19 اسما وهميا لمدة 16 عاما



فى إبريل الجارى تحدث وزير التموين عن اكتشاف 10 ملايين اسم وهمى ببطاقات تموين ؤظل البعض لسنوات طويلة يستفيدون من الدعم من خلال تلك الأسماء10 ملايين اسم وهمى يمثلون 1/7 حجم الدعم لكل المصريين تقريباوبقيمة تقترب من 500 مليون جنيها في العام الواحد حسب القيم الحالية الوزارة استطاعت اكتشاف تلك الظاهرة بعد تطبيق عملية الرقمنة والتحول الذكى في التعامل مع المستفيدين من الدعم حيث يتم ربط الاسم بالرقم القومى فتظهر الأسماء المتكررة والأخرى الوهمية التي يستخدمها البعض من الدعم دون وجه حق.

