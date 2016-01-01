قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن البلاد سجلت اليوم الجمعة ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 4069 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالى عدد المصابين إلى 32007.
وبدأت حالات الإصابة بالفيروس في الارتفاع بشدة في روسيا هذا الشهر، على الرغم من أنها أبلغت عن إصابات أقل بكثير من العديد من دول غرب أوروبا في المراحل المبكرة من تفشي المرض.
وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الخميس إن روسيا ستقبل عرضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشحن أجهزة تنفس لموسكو إذا كانت هناك حاجة لها في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.
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التعليقات على روسيا تسجل 4069 إصابة بكورونا فى أكبر قفزة يومية بالبلاد
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