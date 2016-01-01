روسيا تسجل 4069 إصابة بكورونا فى أكبر قفزة يومية بالبلاد



روسيا تسجل 4069 إصابة بكورونا روسيا تسجل 4069 إصابة بكورونا

قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن البلاد سجلت اليوم الجمعة ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 4069 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالى عدد المصابين إلى 32007.



وبدأت حالات الإصابة بالفيروس في الارتفاع بشدة في روسيا هذا الشهر، على الرغم من أنها أبلغت عن إصابات أقل بكثير من العديد من دول غرب أوروبا في المراحل المبكرة من تفشي المرض.



وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الخميس إن روسيا ستقبل عرضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشحن أجهزة تنفس لموسكو إذا كانت هناك حاجة لها في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.

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ونقلت طائرة عسكرية روسية هذا الشهر أجهزة تنفس صناعي وغيرها من الإمدادات الطبية إلى نيويورك بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي ترامب.