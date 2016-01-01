وزير التعليم: اختبار سبتمبر ليس امتحانا بل عرضا لمشروعات الطلاب



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد سببا للضغط والتوتر، بسبب ما يثار حول المشروعات البحثية واختبارات شهر سبتمبر للطلاب لمناقشتهم في الأبحاث.



وأضاف الوزير، فى تصريح له عبر جروب "وآتس آب"، التعليم مشروع مصر القومي"، وعلى هذا فهو شئ يسعد الطلاب أن يقدموا عملهم ويفخروا به، وإنه ليس امتحان وإنما عرض الطلاب لمشروعاتهم التي بحثوا عنها، فأين الضغط في هذه الحالة؟ ولماذا نصنع جدلًا حول كل شئ؟".



كان الدكتور طارق شوقى، أعلن أن الوزارة قررت أيضًا قصر المناهج على ما تم تدريسه حتى تاريخ تعليق الدراسة (15 مارس 2020) لكافة المراحل التعليمية (عام - فنى)، مشيرًا إلى أن الوزارة استحدثت المشروعات البحثية كبديل للامتحانات التقليدية للصفوف من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى.







وأعلن وزير التربية والتعليم عن أنه سيتم نشر المشروعات البحثية، اليوم، الخاصة بطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى (منازل) وأبنائنا طلاب المصريين فى الخارج، على الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة التربية والتعليم.





وقال الدكتور طارق شوقى، إن الوزارة قدمت المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) والتى تضم العديد من المراجع والمصادر التعليمية الرقمية المختلفة لمساعدة أبنائنا الطلاب على التعلم، كما أنها تعد مصدرًا رئيسيًا فى إعداد المشروعات البحثية للطلاب فى المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت أيضًا منصة البث المباشر للحصص الافتراضية (https://stream.moe.gov.eg)، هذا بخلاف الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى.





وقدم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، شرحًا تفصيليًا لمنصة التواصل التعليمية(https://edmodo.org)، التى تعد منصة تعليمية مجانية تقوم بمساعدة المعلمين على التواصل بأمان مع طلابهم وتدعم التعاون داخل فصل دراسى افتراضى عبر الإنترنت تحت إشراف ولى الأمر، بحضور مدرس وطالبتين.

