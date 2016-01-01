طارق شوقى: منح كود منصة التعلم لطلاب المدارس الخاصة من الوزارة



الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريح خاص، إن الوزارة سوف تمنح الكود الخاص بالدخول على منصة التعلم ادمودو لطلاب المدارس الخاصة من الوزارة مطلع الأسبوع المقبل.



جاء ذلك بعد شكاوى بعض أولياء الأمور تتعلق برفض بعض المدارس الخاصة منح الطلاب أرقام الفصل الخاصة بالمواد كي يقوم الطلاب بعمل البحث، مؤكدين أنهم فوجئوا بأن بعض المدرسين يطلبون مبالغ مالية و يقومون بعمل الأبحاث بدلا من التلاميذ.



وشدد وزير التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية على ضرورة متابعة دخول المعلمين على منصة التواصل (Edmodo) وإنشاء الفصول الافتراضية وإلحاق الطلبة بها، ومتابعة نشاط المعلمين داخل الفصول الافتراضية من نشر المواد التعليمية والتواصل مع الطلاب لمساعدتهم في إعداد المشروعات البحثية من قبل الوزارة والمديريات، مؤكدا على التصدى بكل حزم لكل من يسعى إلى استغلال الطلاب وأولياء الأمور في تنفيذ المشاريع البحثية أو إلحاق الطلاب بالفصول على منصة التواصل (Edmodo) والمتاجرة بأكواد الطلاب.

قد يعجبك أيضا...

وقال الدكتور طارق شوقى، إن الوزارة قدمت المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) والتى تضم العديد من المراجع والمصادر التعليمية الرقمية المختلفة لمساعدة أبنائنا الطلاب على التعلم، كما أنها تعد مصدرًا رئيسيًا فى إعداد المشروعات البحثية للطلاب فى المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت أيضًا منصة البث المباشر للحصص الافتراضية (https://stream.moe.gov.eg)، هذا بخلاف الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى.وقدم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، شرحًا تفصيليًا لمنصة التواصل التعليمية(https://edmodo.org)، التى تعد منصة تعليمية مجانية تقوم بمساعدة المعلمين على التواصل بأمان مع طلابهم وتدعم التعاون داخل فصل دراسى افتراضى عبر الإنترنت تحت إشراف ولى الأمر، بحضور مدرس وطالبتين.