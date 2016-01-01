طارق شوقى: منح كود منصة التعلم لطلاب المدارس الخاصة من الوزارة

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريح خاص، إن الوزارة سوف تمنح الكود الخاص بالدخول على منصة التعلم ادمودو لطلاب المدارس الخاصة من الوزارة مطلع الأسبوع المقبل.
جاء ذلك بعد شكاوى بعض أولياء الأمور تتعلق برفض بعض المدارس الخاصة منح الطلاب أرقام الفصل الخاصة بالمواد كي يقوم الطلاب بعمل البحث، مؤكدين أنهم فوجئوا بأن بعض المدرسين يطلبون مبالغ مالية و يقومون بعمل الأبحاث بدلا من التلاميذ.
وشدد وزير التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية على ضرورة متابعة دخول المعلمين على منصة التواصل (Edmodo) وإنشاء الفصول الافتراضية وإلحاق الطلبة بها، ومتابعة نشاط المعلمين داخل الفصول الافتراضية من نشر المواد التعليمية والتواصل مع الطلاب لمساعدتهم في إعداد المشروعات البحثية من قبل الوزارة والمديريات، مؤكدا على التصدى بكل حزم لكل من يسعى إلى استغلال الطلاب وأولياء الأمور في تنفيذ المشاريع البحثية أو إلحاق الطلاب بالفصول على منصة التواصل (Edmodo) والمتاجرة بأكواد الطلاب.
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