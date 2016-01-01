هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بسبب دعوتها منذ عدة أسابيع لزيارة "المدينة الصينية" بسان فرانسيسكو رغم تفشي فيروس كورونا، واصفا إياها بالمجنونة.
ونشر ترامب على حسابه في موقع "تويتر"، الخميس، مقطع فيديو يوثق تصريحات بيلوسي يوم 24 فبراير تقول فيها إن الوجود في "المدينة الصينية" أمر آمن نظرا للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها.
وعلق ترامب على الفيديو كاتبا: "نانسي بيلوسي المجنونة حذفت هذا المقطع من حسابها على تويتر. أرادت أن يحتشد الجميع في المدينة الصينية بعد أن أغلقت الحدود مع الصين".
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التعليقات على ترامب يهاجم بيلوسي بفيديو.. "مجنونة وغير مؤهلة"
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