ترامب يهاجم بيلوسي بفيديو.. "مجنونة وغير مؤهلة"



ترامب يهاجم بيلوسي ترامب يهاجم بيلوسي

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بسبب دعوتها منذ عدة أسابيع لزيارة "المدينة الصينية" بسان فرانسيسكو رغم تفشي فيروس كورونا، واصفا إياها بالمجنونة.



ونشر ترامب على حسابه في موقع "تويتر"، الخميس، مقطع فيديو يوثق تصريحات بيلوسي يوم 24 فبراير تقول فيها إن الوجود في "المدينة الصينية" أمر آمن نظرا للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها.



وعلق ترامب على الفيديو كاتبا: "نانسي بيلوسي المجنونة حذفت هذا المقطع من حسابها على تويتر. أرادت أن يحتشد الجميع في المدينة الصينية بعد أن أغلقت الحدود مع الصين".

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وأضاف الرئيس الأميركي، مهاجما زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب التي كانت من أكبر مؤيدي المبادرة الفاشلة لعزله: "هي تتحمل، بناء على تصريحاتها، المسؤولية عن وفاة كثيرين. إنها سياسية غير مؤهلة من الدرجة الثالثة!".https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1250852583318736896