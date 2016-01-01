منذ ساعات الصباح الأولى، اليوم الجمعة، ووسائل إعلام أميركية مشغولة بخبر عن مرضى في مستشفى بشيكاغو استجابوا بشكل لافت لعلاج Remdesivir التجريبي، وخرجوا بعد أقل من أسبوع، بعد أن خفف الدواء المذكور الحمى والأعراض التنفسية الحادة التي كانوا يعانون منها.
في التفاصيل، أظهرت بيانات جزئية علامات مشجعة بعد تجارب لعقار تجريبي لشركة أميركية على مرضى بحالات حادة من كوفيد-19، المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وقال موقع (ستات) الإخباري الطبي على الإنترنت إن مستشفى تابعا لجامعة شيكاغو يشارك في دراسة خاصة بدواء ريمديسيفير المضاء للفيروسات، قال إنه رصد تعافيا سريعا من أعراض الحمى والجهاز التنفسي، حيث غادر جميع المرضى تقريبا المستشفى خلال أقل من أسبوع.
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التعليقات على دواء تجريبي يفجر مفاجأة.. تعافي مرضى بأقل من أسبوع
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