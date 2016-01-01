هجوم غريب لخفافيش على قرية بمصر.. والرد "بالشطة"



هجوم غريب لخفافيش هجوم غريب لخفافيش

تعرضت قرية مصرية لهجوم غريب ومكثف، من خفافيش مساء أمس الخميس، ما أثار الذعر، لدى الأهالي خشية نقل فيروس كورونا للقرية.



وكشف شهود عيان أن قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش في مدينة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، تعرضت لهجوم مكثف من خفافيش، وبطريقة منظمة في توقيت واحد.



في حين أعلنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة القناطر في بيان، أن غريب أحمد، رئيس المدينة، تلقى بلاغًا من أهالي القرية، بأن الخفافيش وبعد هجومها استقرت في منزل مهجور وغير مأهول، مضيفة أنه على الفور انتقل المسؤولون بالوحدة للتعامل والمواجهة.

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سلاح الشطة!وأضافت أنه جرى مطاردة الخفافيش، بإشعال دخان مخلوط بمادة الشطة الحمراء المطحونة، ووضعها بالمنزل لقتل الخفافيش، حيث تمكنت الخطة من القضاء على كمية كبيرة من الخفافيش وقتلها.كما أكدت أنه تم التنبيه على صاحب المنزل بغلق جميع المنافذ، والاستمرار بمتابعةالمكافحة بهذه الطريقة للقضاء نهائيًا على الخفافيش.