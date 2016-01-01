تعرضت قرية مصرية لهجوم غريب ومكثف، من خفافيش مساء أمس الخميس، ما أثار الذعر، لدى الأهالي خشية نقل فيروس كورونا للقرية.
وكشف شهود عيان أن قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش في مدينة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، تعرضت لهجوم مكثف من خفافيش، وبطريقة منظمة في توقيت واحد.
في حين أعلنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة القناطر في بيان، أن غريب أحمد، رئيس المدينة، تلقى بلاغًا من أهالي القرية، بأن الخفافيش وبعد هجومها استقرت في منزل مهجور وغير مأهول، مضيفة أنه على الفور انتقل المسؤولون بالوحدة للتعامل والمواجهة.
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التعليقات على هجوم غريب لخفافيش على قرية بمصر.. والرد "بالشطة"
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