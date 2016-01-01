كشف تقرير مغربي احتمالية نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا من الكاميرون، على الرغم من الإعلان سابقا بإقامة المباراة في الكاميرون.
مصدر مسؤول تحدث لصحيفة (le360) المغربية ليكشف "رجح أعضاء لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إمكانية نقل نهائي دوري الأبطال من الكاميرون إلى رواندا بسبب تفشي فيروس كورونا".
وتعد رواندا من أقل الدولة الإفريقية التي أعلنت عن عدد حالات إصابة بكورونا، بواقع 136 حالة حتى اليوم الخميس، بينما اقتربت الكاميرون من الوصول للرقم 1000.
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التعليقات على تقرير مغربي: كاف قد ينقل نهائي أبطال إفريقيا من الكاميرون إلى بلد آخر
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